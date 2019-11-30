مؤتمر عشائري في كربلاء بمشاركة العتبات المقدسة يدعو الى منع المخربين من حرف التظاهرات

شهدت محافظة كربلاء المقدسة، السبت، مؤتمراً عشائرياً لمناقشة الاوضاع التي تمر بها المحافظة.

وقال مسؤول التبليغ في العتبة، فاهم الابراهيمي، في حديث صحفي إن “العتبتين الحسينية والعباسية عقدتا مؤتمرا تشاوريا جمع العديد من شيوخ ووجهاء محافظة كربلاء لمناقشة الوضع الذي تمر به المحافظة”، مشيرا أن “المؤتمر دجاء بناء على طلب تقدم به وجهاء وأهالي محافظة كربلاء”.

وأضاف الابراهيمي، أن “المؤتمر أكد على مساندة التظاهر السلمي وتمييز المندسين والمخربين ومنعهم من حرف التظاهرات عن أهدافها”، مبينا أنه “تقرر عن طريق الاجتماع تشكيل لجان شعبية من أهالي ووجهاء مناطق كربلاء لحفظ أمن مناطقهم”.

وشهدت محافظة كربلاء، الى جانب محافظات النجف وذي قار تظاهرات وأعمال شغب راح ضحيتها عشرات المواطنين، خلال الأيام الماضية