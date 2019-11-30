الاستخبارات: تفكيك خلية إرهابية تدار من خارج العراق والقبض على عناصرها

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، تفكيك خلية "إرهابية" تدار من خارج العراق، مؤكدةً القبض على عناصر الخلية.

وقالت المديرية في بيان ، إنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بجهد استثنائي ومعلومات غاية بالدقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٣٨ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من ٤ ارهابيين في منطقة الزنكورة ب‍الرمادي- الأنبار".

وأضافت المديرية، أن الخلية "يترأسها أحد الإرهابيين الهاربين إلى خارج العراق ويقوم بإدارتها من هناك، وكانت تعمل على كسب أكبر عدد من الأنصار لها بقصد تنفيذ عمل إرهابي في المحافظة يستهدف المواطنين الأبرياء"، مبينةً أن "جميع أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".