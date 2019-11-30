محافظ النجف يدعو شيوخ العشائر الى صد الشباب عن التوجه لساحة ثورة العشرين

دعا محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، شيوخ العشائر الى صد الشباب عن التوجه لساحة ثورة العشرين، فيما اشار الى ان الجميع بانتظار التحقيق بشأن الاعتداءات التي طالت المواطنين العزل.

وقال الياسري في بيان، إنه "في هذا الوقت الحرج والظروف الصعبة التي تمر على العراق بشكل عام ومحافظة النجف بشكل خاص فاننا نعول على رجال الفكر والدين وشيوخ العشائر وابناء النجف من مثقفين وشعراء وادباء وصحفيين واكاديميين وتنسيقيات ونشطاء للوقوف سدا منيعا لحفظ دماء شبابنا وصدهم عن التوجه الى ساحة مجسرات ثورة العشرين حفاظا عليهم من كل خطر".

ودعا "رجال النجف واصحاب المواقف الكبيرة التي ملئت كتب التاريخ وحاضره، الى ان يكونوا سدا منيعا لحفظ الشباب من الفتن التي تعصف بالنجف وليساهم الجميع بحفظ هذه المدينة المقدسة ومساندة القوات الامنية التي مهمتها حفظ الامن اولا واخيرا ومساندة مشروع الشباب في عراق مزدهر".

واكد "اننا جميعا ننتظر التحقيق بشأن الاعتداءات التي طالت المواطنين العزل لكي يأخذ القضاء دوره بمحاسبة المقصرين وفق القانون".