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بارزاني: اي تغيير ينبغي ان يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة


أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، أن أي تغيير في البلاد ينبغي أن يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة، مشددا على ضرورة أن يكون وفق الآليات الدستورية.

وقال بارزاني في بيان ، "إننا نتابع باهتمام التطورات الأخيرة ونرحب بأي خطوات تساهم بحل الأزمة ومنع الانهيار أو الفوضى أو العودة لأزمنة الدكتاتورية البغيضة".

وأضاف "أي تغيير ينبغي ان ياخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة وأن يكون وفقا للأليات الدستورية ويهدف الى استتباب الأمن والاستقرار وفرض حكم القانون ويحقق المطاليب العادلة للجماهير المحرومة".

وأعرب عن ادانته لـ"قتل الأبرياء والعنف المستمر"، معزيا ذوي الشهداء ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

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بارزاني: اي تغيير ينبغي ان يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة
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