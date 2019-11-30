الشيخ همام حمودي : نجدد دعمنا وتاييدنا لتوجيهات المرجعية الدينية لحل ومعالجة الازمة الراهنة في البلاد

جدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي التاكيد على دعمه لتوجيهات المرجعية الدينية لحل ومعالجة الازمة الراهنة في البلاد

وقال الشيخ حمودي في بيان له نجدد التأكيد على دعمنا وتأييدنا ومساندتنا لتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة لحل ومعالجة الازمة الراهنة في البلاد، لاسيما ما جاء في بيانها الاخير، الذي دعت فيه مجلس النواب الى الاضطلاع بدوره المطلوب، لاتخاذ الخطوات الدستورية التي من شأنها تلبية مطالب الحركة الاحتجاجية الاصلاحية.

واضاف لاشك ان المرجعية العليا الرشيدة، تعد صمام الامان لكل العراقيين بلا استثناء، وقد كان وما زال لها الدور الحاسم والحازم في حفظ دماء وارواح ابناء شعبنا العراقي الكريم، وفي الدفاع عن حرمات ومقدسات البلاد، وتجنيبها التحديات والمنزلقات الخطيرة.

وتابع اليوم فأن على جميع القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وعلى كل النخب الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وكافة فئات وشرائح المجتمع العراقي، الالتزام بتوجيهات المرجعية، والعمل الجاد والمخلص بما يساهم في وأد الفتنة التي تحيق بالبلاد، وتفويت الفرصة على اعداء العراق وافشال مخططاتهم واجنداتهم التخريبية التامرية.