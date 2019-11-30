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نائب عن التحالف : القوى السياسية في حراك مستمر لإنهاء الأزمة وحقن الدماء


اكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر الكعبي، السبت، جميع القوى السياسية في حراك مستمر بعد خطبة المرجعية أمس للمضي بالخطوات المقبلة بغية "إنهاء الأزمة وحقن الدماء" والمضي بتلبية مطالب الجماهير.

وقال الكعبي في حديث صحفي إن "القوى السياسية وبعد خطبة المرجعية أمس فهي بحراك مستمر للمضي بالخطوات القادمة بغية إنهاء الأزمة وحقن الدماء والمضي بتلبية مطالب الجماهير".

وأضاف، أن "الوضع السياسي متأزم لكن لابد على القوى السياسية أن تستمع لتوجيهات المرجعية وأن يتم السعي لتحقيق الاستقرار السياسي من خلال الخطوة المقبلة في اختيار رئيس وزراء جديد بعد إعلان عبد المهدي تقديمه لاستقالته إلى مجلس النواب".

وأشار الكعبي، إلى أن "على القوى السياسية أن تبذل قصارى الجهود، بشكل شفاف وواضح وأن نكون جميعاً تحت غطاء الدستور والقانون".

وتابع، أن "البرلمان مطالب بالقيام بجميع الإصلاحات وإصدار التشريعات والقرارات التي تلبي ما يمكن تلبيته بهذا الوقت من المطالب الجماهيرية المشروعة بغية إعادة الثقة بين الحكومة الجديدة والمتظاهرين".

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، انه سيقدم كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب بطلب استقالته.

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