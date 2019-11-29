الحشد: لم نشترك بأية عملية ميدانية ضد المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف

اصدرت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، بيانا أكدت فيه عدم اشتراك قوات الحشد الشعبي في اية عملية او نشاط ضد المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن.

وقالت الهيئة في بيان ان “ الحشد الشعبي يؤكد انه لغاية هذه اللحظة لم يشترك في اية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن وان ما صرح به بعض المسؤولين في محافظة النجف الأشرف عن ان الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الاخيرة بسبب تصدي “سرايا عاشوراء” امر عار عن الصحة وما هو الا تهرب واضح من المسؤولية تجاه ما يحدث هناك.

تدعو الهيئة المسؤولين السياسيين لتحمل مسؤولياتهم وتجنب زج المؤسسات الامنية في عمليات تسقيطية تقوم بها بعض وسائل الاعلام المعروفة بعدائيتها للشعب العراقي وتعمل على زرع الفتنة