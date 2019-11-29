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الشيخ جلال الدين الصغير :يجب فرز مسار التظاهرات السلمي عن مسار التخريب الذي يحاول ان يركب ظهر السلميين ويعمل على تشويه سمعتهم
وكالة انباء براثا
93
2019-11-29
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