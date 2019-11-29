عشائر ذي قار تجتمع عقب أحداث الناصرية وترفع 11 مطلباً بينها حل البرلمان ومحاكمة جميل الشمري

اجتمعت عشائر محافظة ذي قار، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، عقب الاحداث التي شهدتها المحافظة وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، رافعة 11 مطلباً ومن بينها حل البرلمان وإقالة الحكومة ومحاسبة الفريق جميل الشمري.

وتضمنت الوثائق أنه "باسم عشائر ذي قار نستنكر الاعتداء الاجرامي على اودلانا وتم الخروج بالنقاط التالية: وهي إقالة حكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وتشكيل حكومة مؤقتة لحين انتخابات بإشراف القضاء والأمم المتحدة".

وتضمنت الوثائق مطلب "تعديل الدستور بإشراف اممي، ومحاكمة جميل الشمري وكل من أعطى الأوامر لذبح المتظاهرين في ذي قار".

وأشارت الوثائق الى أنه فيما يخص المحافظة، "يتم اسناد منصب المحافظ ونوابه باختيار المتظاهرين، بالإضافة الى تسليم منصب قائد شرطة المحافظة لاحد أبناء المحافظة، ونحذر الحكومة التي فقدت شرعيتها".

وطالب شيوخ العشائر "بتسليم جميع ملفات الفساد الى القضاء، بالإضافة الى تنظيف الدوائر من جميع الأحزاب التي عاشت في المحافظة".