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تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية يعلن المضي في اجراء التغيير اللازم


أعلن تحالف الفتح، اليوم الجمعة، "وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب"، المضي في اجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق، عادا ما جاء في خطاب المرجعية الدينية العليا "خارطة طريق واضحة لنجاة الوطن والمواطنين".

وقال التحالف في بيان ، "تابعنا باهتمام بالغ خطاب المرجعية الدينية العليا وما جاء فيه من خارطة طريق واضحة تمثل سبيل النجاة للوطن والمواطنين ورد كيد المتربصين بالوطن سوءً".

واضاف "استجابة لتوجهات المرجعية الدينية يعلن تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب المضي في اجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤمرات الأعداء وفوضى العابثين".

وحث تحالف الفتح، "مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة".

وكان المرجع الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني دعا، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

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