متظاهرون يحاصرون مبنى شرطة ذي قار والأخيرة تطالب وجهاء المدينة بالتدخل

يحاصر متظاهرون غاضبون، منذ فجر اليوم الجمعة، مبنى قيادة شرطة محافظة ذي قار، في وقت تطالب قيادة الشرطة وجهاء المدينة بالتدخل لوقف التصعيد.

وقال مصدر مطلع إن متظاهرين غاضبين حاصروا منذ ليلة امس، مبنى قيادة شرطة محافظة ذي قار على خلفية الاحداث الدموية التي شهدتها المحافظة، مشيرا الى ان الامطار دفعت المتظاهرين الى الانسحاب ومحاصرتها مجددا فجر اليوم الجمعة.

وأوضح ان المتظاهرين يحاصرون منذ الفجر، مبنى قيادة شرطة ذي قار بغية اقتحامها، مشيرا الى ازدياد اعداد المتظاهرين بعد تشييع جثامين الشهداء.

واشار الى أن قيادة الشرطة طلبت من الوجهاء ورجال الدين التدخل لوقف التصعيد ومنع اراقة مزيد من الدماء.

من جانبه اشار مصدر صحفي في المحافظة الى عقد اجتماع لشيوخ عشائر ذي قار صباح اليوم، أسفر عن مجموعة مطالب ابرزها اقالة الحكومة والبرلمان ومحاكمة جميل الشمري واختيار قائد شرطة من ابناء المحافظة وطرد الاحزاب من جميع مفاصل الدولة وإجراء انتخابات بإشراف اممي.