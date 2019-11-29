النائب السابق محمد البياتي : فترة رئاسة الجبوري للبرلمان تميزت بـ”غطيلي واغطيلك”

دعا النائب السابق محمد البياتي , الخميس , الجهات الرقابية كافة الى تفعيل ملفات الفساد للدورات السابقة ومنها فترة رئاسة سليم الجبوري، مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت “غطيلي واغطيلك”.

وقال البياتي في تصريح صحفي إن “عددا كبيرا من النواب في الدورة السابقة ابان فترة رئاسة سليم الجبوري اكملوا التحقيقات مسنودة بادلة ووثائق تدين وزارات مختلفة , الا انها جوبهت بضغوطات من جهات سياسية محسوبة على الوزراء وعملت بطريقة (غطي لي واغطيلك ) وتحت صمت من قبل رئيس البرلمان”.

وأضاف ان “عمليات التغطية وكشف المعلومات على الاعلام قبل ان تتم الاستجوابات كانت سببا في تشويش المجتمع وفقدانه الثقة بالبرلمان والإسراع على منع درجها ضمن اعمال جداول الجلسات”، مبينا ان “الجو السياسي الحالي يسمح بإعادة فتح تلك الملفات للدورة السابقة”.