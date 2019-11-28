الحلبوسي يوافق على عقد جلسة طارئة للبرلمان الاحد المقبل

وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، على عقد جلسته طارئة للمجلس الاحد المقبل، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني مفوضية الانتخابات وانتخابات مجلس النواب.

وقال مجلس النواب في بيان إن "رئاسة مجلس النواب تدعو السيدات والسادة النواب للحضور إلى جلسة خاصة تعقد يوم الأحد، 1 - كانون الأول، تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار"

وأضاف البيان، أن "رئاسة مجلس النواب تدعو اللجنة القانونية إلى الاستمرار بمناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت".

وتابع، أن "رئاسة مجلس النواب تؤكد أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي".