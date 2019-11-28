عبد المهدي يوجه بالتحقيق في الاحداث التي حصلت اليوم بالنجف وذي قار

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاحداث التي حصلت اليوم في النجف وذي قار.

وقالت القيادة في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بالاحداث التي حصلت هذا اليوم في محافظتي ذي قار والنجف الاشرف والتي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية".

واضاف ان "اللجنة ستكون برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء".

يذكر ان محافظتي ذي قار والنجف شهدتا اليوم الخميس، مواجهات بين القوات الامنية والمتظاهرين ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بين الجانبين.