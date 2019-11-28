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انتشار أمني بالسماوة ودعوات من شيوخ العشائر للتهدئة والحفاظ على سلمية التظاهرات
وكالة انباء براثا
37
2019-11-28
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