خبير أمني : جهات مرتبطة بسفارات ودول إقليمية تحاول تغير مسار التظاهرات السلمية

أكد الخبير الأمني، هيثم الخزعلي، اليوم الخميس، وجود جهات مرتبطة بالسفارات الأجنبية والدول الإقليمية تحاول التأثير على أهداف التظاهرات السلمية وتغير مسارها.

وقال الخزعلي في تصريح خص به "العهد نيوز"، أن "مهاجمة القنصليات الأجنبية يشير لوجود أيادي خبيثة مدعومة تعمل على تغير مسار التظاهرات السلمية"، مشيرًا إلى أن "الغالبية العظمى من المتظاهرين هم سلميين ولديهم مطالب حقة يريدون التعبير عنها والحصول عليها، إلا أن هناك من يحاول أن يؤثر على أهداف هذه التظاهرات وعلى أسلوب التعاطي للحصول على الحقوق".

وأوضح، أن "هناك جهات مرتبطة بالسفارات الأجنبية والدول الإقليمية تحاول استغلال التظاهرات لتحقيق ما فشلت بتحقيقه بالسلاح عبر تنظيم داعش الإجرامي"، مشددًا على "أهمية تفعيل الجهد الاستخباري للحصول على المعلومات المهمة ورصد المندسين والعمل على فرزهم وعزلهم عن المتظاهرين السلميين