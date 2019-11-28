عضو بالأمن النيابية: أطراف دولية وحسابات الكترونية تحاول جر البلاد لحرب أهلية.. هكذا يمهدون للاعتداءات

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي، الخميس 28 تشرين الثاني 2019، إن أطرافاً دولية وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول استغلال التظاهرات وجر البلاد إلى حرب أهلية.

وقال مهدي تقي، في حديث صحفي إن "هناك جهات وأطراف مندسة تحاول جر البلاد الى حرب أهلية واثارة الفوضى، من خلال التصادم مع القوات المسلحة والاعتداء على المقرات العسكرية".

وأضاف تقي، أن "القوات الامنية يتوجب عليها ضبط النفس والالتزام بالأوامر العسكرية العليا التي تمنع استخدام الطلق الحي ضد المتظاهرين".

وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن "الخلل الحاصل في بعض المدن الجنوبية ليس في القوات الامنية او المتظاهرين، وانما هناك أطراف دولية تحاول دفع المندسين باتجاه الحرق والتخريب واثارة الفوضى والاعتداء على القوات الامنية"، مشيراً إلى أن "هناك حسابات الكترونية ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول استغلال عواطف الشباب وتحريضهم على العنف والتخريب".

وكان النائب عن تحالف سائرون، سلام هادي، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، أكد إن عمليات الحرق والاعتداء على القوات الأمنية، يقف وراؤها مجموعة مراهقين مندسين، يحاولون الإساءة إلى مسار الاحتجاجات السلمية.

وذكر هادي في حديث صحفي أن "أعمال التخريب والممارسات غير القانونية والمنافية للشرع التي تحدث بالتزامن مع التظاهرات، يقف ورائها مجموعة من المراهقين والمندسين، وتلك الاعمال يحاسب عليها القانون".

وأضاف، أن "المتظاهرين السلميين والعقلاء لا يقومون بأية أعمال تخريب، بل يحرصون على سلميتهم من اجل تحقيق مطالبهم الحقة والمشروعة".

وتابع النائب عن تحالف سائرون، أن "الأعمال التي يتم تداولها حول حرق المؤسسات او الاعتداء على القوات الأمنية، ممارسات لا تمت للإسلام او المجتمع العراقي باي صلة"، مبيناً أن "المندسين يحاولون عبر تلك الاعمال تخريب البلاد".