الاتصالات تنفي نيتها قطع خدمة الإنترنت خلال الساعات المقبلة

نفت وزارة الاتصالات، الخميس، نيتها قطع خدمة الإنترنت خلال الساعات المقبلة، داعية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي إلى توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة.

وقالت الوزارة في بيان إن "بعض مواقع التواصل الإجتماعي تناقلت خبرا مفاده نية الوزارة قطع خدمة الإنترنت خلال الساعات المقبلة".

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي كافة، إلى "توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة، نافية "نفيا قاطعا هذه الإشاعات المغرضة".