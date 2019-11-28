اللواء علي الهاشمي يتسلم الملف الامني في النجف

تسلّم اللواء علي الهاشمي، الخميس، بتسلم الملف الامني في محافظة النجف بتكليف من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وقال مصدر أمني إنه "بتكليف مباشر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تسلم اللواء علي الهاشمي الملف الامني في محافظة النجف".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "محافظ النجف لؤي الياسري يبقى يدير باقي مفاصل المحافظة".

يذكر ان محافظة النجف الاشرف يوم امس احداث تخريب وشغب قام بها عدد من المخربين والعملاء المدعومين من الخارج الذين قاموا بحرق القنصلية الايرانية في المحافظة