أعلنت رئاسة الوزراء ان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي قرر سحب يد رئيس خلية الازمة في ذي قار الفريق جميل الشمري بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة.

وبينت رئاسة الوزراء ان "قرار سحب يد الفريق الشمري جاء بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الناصرية اليوم".

وكان محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، طالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإبعاد الفريق الركن جميل الشمري والقيادات العسكرية في ادارة خلية الأزمة الخاصة بذي قار بعد تدهور الأوضاع في المحافظة واستشهاد واصابة العشرات من المتظاهرين.