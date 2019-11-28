هيئة الاعلام والاتصالات ترد على بيان السفارة الأمريكية في بغداد وتستغرب تدخلها بالشان الداخلي العراقي

ردت هيئة الاعلام والاتصالات، الخميس، على بيان السفارة الأمريكية في بغداد بشأن غلق عدد من الفضائيات وانذار اخرى، فيما استغربت تدخلها بالشأن الداخلي العراقي.

وقالت الهيئة في بيان ان "نستغرب من تدخل السفارة الاميركية بشأن عراقي داخلي في وقت يؤكد فيه المسؤولون الاميركيون على دعم سيادة العراق"، مبينة ان "هيئة الاعلام والاتصالات هيئة دستورية مستقلة تعمل بقانونها الخاص ولا تأخذ أوامرها من اية مؤسسة عراقية أخرى فضلا عن سفارة أجنبية".

واضافت ان "الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً تمت وفق رصد موضوعي لخطاب القنوات وتحديد خروقات فادحة للائحة الخطاب الاعلامي المستقاة من العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات، وبناء على تمييز واضح بين حرية الاعلام وبين تحوله الى منبر للتحريض على العنف والاخلال بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد مناشدات وانذارات عديدة لهذه القنوات".

وتابعت انه "وفق قانون الهيئة فأن الاخيرة تتولى مسؤولية دعم حرية الاعلام ومساعدة وسائل الاعلام على تقديم خطاب بنّاء، وفي المقابل حماية المجتمع من تمادي استغلال الحرية الى الاضرار بأمنه واستقراره".

اصدرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الخميس، بيانا بشأن "المضايقات المتزايدة والترهيب" لوسائل الإعلام في العراق، مبينة ان احترام ودعم حق الصحفيين في أداء واجباتهم دون مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية .