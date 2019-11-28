جنح الكوت: الحبس ٣ سنوات لعضو مجلس محافظة أدين بالرشوة

اصدرت محكمة جنح الكوت، الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على أحد اعضاء ‏مجلس محافظة واسط أدين بطلب رشوة‎.

‎ ‎وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ان "محكمة جنح الكوت قضت ‏حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على أحد اعضاء مجلس محافظة واسط استنادا ‏لاحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات‎". ‎

وأضاف أن "المدان كان قد طلب رشوة عبارة عن مبلغ مقداره مائة الف دولار امريكي ‏من احد المستثمرين مقابل عدم عرقلة اجازته الاستثمارية كون الأول رئيس لجنة ‏الاستثمار في مجلس محافظة واسط".‏