شرطة كربلاء تدعو المتظاهرين الى التخلي عن الذين يقومون بالاعمال التخريبية

اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي تشهدها المحافظة، فيما دعت المتظاهرين الى التخلي عن الذين يقومون بالاعمال التخريبية.

وقالت القيادة في بيان "نتابع بألم بالغ ما يجري في شوارع مدينتنا كربلاء المقدسة وقلوبنا تنزف دماً ممن يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها "،

مبينة ان "الحكومات تتعاقب بمرور الازمان إلا أن كربلاء مدينة سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام باقية الى الابد وهي اشرف بقعة من بقاع الارض ".

واضافت "وردتنا الكثير من الاتصالات من اهالي كربلاء تطالبنا بالتدخل لانهاء حالات قطع الطرق وحرق الاطارات وغلق المدارس والدوائر"،

مشيرة الى "اننا عندما تدخلنا في المرات السابقة لانهاء هذه الحالات انهالت علينا الاتهامات في معظم وسائل الاعلام وصفحات الفيس بوك باننا قامعين للمظاهرات والمتظاهرين وتطاول البعض على رجال الجيش والشرطة بالسب والشتائم ورميهم بالحجارة وقنابل المولوتوف".

وتابعت "حينما استفردوا ببعض افراد الاجهزة الامنية انهالوا عليهم بالضرب المبرح وهم مجردين من السلاح حسب الاوامر التي وجهت اليهم منذ بداية التظاهرات، فلم يستطيعوا الدفاع عن انفسهم"، لافتة الى "اننا حريصون كل الحرص على سلامة ابنائنا من المتظاهرين و افراد الجيش والشرطة على حد سواء".

وطالبت القيادة "قادة المظاهرات السلمية ووجهاء المدينة وشيوخ العشائر بالتخلي عن اللذين يقومون بالاعمال التخريبية والشغب كون الامن والاستقرار عملية تضامنية تقع على الجميع والظهور بوضوح رفضهم لهذه الافعال بالاضافة الى مساندة الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمحاسبة المخالفين للقانون واعادة الامن والسلام الى مدينتنا المقدسة التي كانت وستبقى باذن الله مثالا لجميع المحافظات العراقية بأمنها واستقرارها".