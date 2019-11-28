محافظ المثنى ينفي ما جاء على لسان مشعان الجبوري خلال الاجتماع مع عبد المهدي

نفى محافظ المثنى أحمد منفي جودة، الخميس، ما جاء على لسان النائب السابق مشعان الجبوري خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينا ان الحديث عن وزير الصناعة كان يتعلق بفشل وزارته.

وقال جودة في بيان "نؤكد اننا أصحاب الصوت الأعلى بالحق عند اللقاء بأي مسؤول في الحكومة الإتحادية او وزير للمطالبة بحقوق المثنى ، وحتى في اجتماعات اللجنة التنسيقية بين المحافظات نحرص على ايصال صوت أبناء المثنى الى رئيس الوزراء، ونعلمه بأي وزير او وزارة تعرقل حصولنا على حقوقنا".

ونفى جودة "ما جاء على لسان النائب السابق مشعان الجبوري حول ما دار في اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين بحضور الوزراء"، مبينا ان "حديثنا عن وزير الصناعة كان يتعلق بفشل وزارته في إعادة تأهيل معامل الإسمنت في المحافظة، ولا صحة مطلقا لطلب أي رشوة ".

يذكر ان النائب السابق مشعان الجبوري اكد في تصريح متلفز ان "محافظ المثنى أحمد منفي جودة كشف لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن ابتزازه بدفع رشوة من قبل احد الوزراء، الا ان عبد المهدي لم يحرك ساكنا".