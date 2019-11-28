الدفاع المدني تصدر بيانا بشأن حرائق شارع الرشيد وتعلن انقاذ عائلة

اصدرت مديرية الدفاع المدني، الخميس، بيانا بشأن حرائق شارع الرشيد وسط بغداد التي قام بها المخربون والمشاغبون ، فيما اعلنت عن انقاذ عائلة.

وقالت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بنايتين تجاريتين وسط شارع الرشيد قرب البنك المركزي نتيجة اعمال شغب.

واضافت انه "نتيجة ذلك الحادث وكثافة الانبعاثات الغازية المصاحبة للحريق تعرضت عائلة مكونة من خمسة افراد تقطن احدى البنايتين لحالات الاختناق بينها بينهم اطفال وكبار بالسن"،

مشيرة الى ان "فرق الانقاذ وأسعاف الدفاع المدني باشرت فورا بانقاذهم وتمكنت من اخراج العائلتين مع اجراء الأسعافات الاولية لهم بواسطة اجهزة الأنعاش حتى اطمئنت على وضعهم الصحي".

يذكر ان فرق الدفاع المدني كانت بقيادة وبإشراف ميداني من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وتم انهاء الحريق في كلتا البنايتين فجر هذا اليوم الخميس، رغم الصعوبات التي لاقتها فرق الدفاع المدني بسبب القطوعات في محيط المنطقة مع تحجيم الخسائر الاقتصادية في البنايتين التجاريتين ومنع وقوع خسائر بشرية.