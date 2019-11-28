فرض حظر تجوال في ذي قار

افاد مصدر محلي في ذي قار، الخميس، بأنه تم فرض حظر للتجوال في المحافظة.

وقال المصدر ان "القوات الامنية فرضت حظرا شاملا على التجوال في ذي قار".

واضاف ان "الحظر يستمر حتى اشعار اخر"، مشيرا الى ان "ذلك جاء على خلفية المصادمات التي وقت بين المخربين والمشاغبين والقوات الامنية والتي ادت الى وقوع اصابات بين الجانبين".

وافاد مصدر محلي في ذي قار، اليوم الخميس، بان هناك عمليات كر وفر بين المخربين والمشاغبين والقوات الامنية في مدينة الناصرية، فيما اشار الى ان هذه القوات اعادت بالقوة فتح جسري الزيتون والنصر بعد ابعاد المتظاهرين.