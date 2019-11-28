اعمال شغب تؤدي الى احتراق مخزن للمواد الغذائية في الناصرية

اعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، الخميس، ان حريقا اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية في الناصرية، مبينة ان ذلك جاء بسبب اعمال شغب.

وقالت المديرية في بيان "حريقا اندلع في مخزن مواد غذائية متنوعة بمساحة ١٠٠ ×٤٠ متر مشيد من الحديد في مدينة الناصرية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضافت ان "اكثر من اربع فرق اطفاء تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرة الى ان "اندلاعه هو بسبب اعمال شغب"