الكلداني: مستعدون للدفاع عن مقام المرجعية ونعتبر أي مساس بها هو مساس بالعراق

اكد الامين العام لحرك بابليون، ريان الكلداني، اليوم الخميس، انه "نعتبر المساس بالمرجعية العليا هو مساس بالعراق ومستعدون لدفاع عنها.

وقال الكلداني في بيان انه "تم التواصل مع القوات المتواجدة في النجف الاشرف وابلغناهم نحن مستعدون وجاهزون للدفاع عن المراجع العظام من قبل أبنائكم في بابليون".

واضاف، ان "اي مساس بكم هو مساس بالعراق ونحذر المندسين والمجرمين بالمساس بالمرجعية الدينية".

وحذر الكلداني في بيانه بان "المقدسات والمراجع خطوط حمراء سوف يتم سحق كل من يتجاوز عليها"