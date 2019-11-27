فرض حظر للتجوال في النجف حتى اشعار اخر

اعلنت قيادة شرطة النجف، الاربعاء، عن فرض حظر للتجوال في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان انه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى اشعار اخر". واضافت ان "ذلك جاء على خلفية الاحداث التي تشهدها المحافظة".

وكان مراسل وكالة انباء براثا قد افاد في وقت سابق ان مجموعة تدعي انها من المتظاهرين السلميين تحاول مهاجمة القنصلية الايرانية في النجف الاشرف ,

واوضح المراسل ان قوات مكافحة الشغب تصدت لهم وتحاول ابعادهم عن محيط القنصلية , مشيرا الى ان القوات الامنية اعتقلت عدد منهم وتبين انهم جاءوا من خارج المحافظة

من جانبه قال مصدر مطلع ان مجموعات اجرامية تنتمي الى جهات دينية منحرفة كالصرخيين وجماعة ما يسمى بجيش الغضب التابعة الى المنحرف الشيخ عبد الرزاق الجابري قد دخلت مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة خلال اليومين الماضيين من اجل اشاعة الفوضى والتدمير والحرق في المدينتين المقدستين وقد تم اعتقال عدد كبير منهم ومازال اخرين يقومون بهذه الفوضى والتدمير