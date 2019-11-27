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عضو بحزب البارزاني: كل القوى السياسية متمسكة بعبد المهدي وليس الكرد فقط


أكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائبة السابقة فيان دخيل، الاربعاء، أن كل القوى السياسية متمسكة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس الكرد فقط.

وقالت دخيل في حديث لـ برنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية مساء كل يوم، إن "كل القوى السياسية الموجودة على الساحة السياسية اليوم متمسكة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس الكرد فقط"، منوهة الى أن "المرجعية متمسكة به ايضا".

وأضافت دخيل، أن "الكرد يجدون أن عبد المهدي الشخص المناسب لهذه الظروف لاجراء الاصلاحات، كما ان ليس من يرفع العصى على الكرد حاكم جيد"، متسائلة بالقول "اريد كتلة واحدة تقول انها غير متمسكة بعد المهدي؟".

ودعت دخيل، الحكومة المركزية الى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فالمواطنين وصلوا الى مرحلة مهمة ويجب ان يكون هناك تغيير لهذا النظام"، لافتة الى انه "يجب أن يتم اختيار شخصيات جديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحت اشراف دولي".

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