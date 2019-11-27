مصدر حكومي ينفي تعيين حاكمين عسكريين في محافظتي ذي قار وواسط.

نفى مصدر حكومي اليوم الاربعاء 27 تشرين الثاني 2019، تعيين حاكمين عسكريين في محافظتي ذي قار وواسط.

وقال المصدر إن "الاخبار التي تم تداولها بخصوص تعيين حاكمين عسكريين في محافظتي ذي قار وواسط، غير صحيحة".

وكانت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي ذكرت في وقت سابق من اليوم، انه تم تعيين الفريق الركن جميل الشمري رئيسا لخلية الأزمة في محافظة ذي قار، وتعيين عبد الامير الزيدي (مشرف اداري وعسكري) على محافظة واسط ، واشارت الى أن القرار جاء بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

في الاثناء ذكرت وسائل اعلام عربية أن اوامر عليا صدرت بتكليف قادة الجيش بإدارة خلية أزمة بالمحافظات التي تشهد تظاهرات وبصلاحيات واسعة.