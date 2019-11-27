شرطة كربلاء تنفي تعيين الفريق رائد شاكر جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة

أصدرت قيادة شرطة كربلاء، الاربعاء 27 تشرين الثاني 2019، توضيحا بشأن انباء تحدثت عن تعيين الفريق رائد شاكر جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة.

وقال القيادة في بيان، إن "ألاخبار التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعيين الفريق رائد شاكر جودت حاكماً عسكرياً للمحافظة، غير صحيحة وهي مجرد شائعات كاذبة لا وجود لها على ارض الواقع".

ودعت القيادة، الى "ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات والاخبار الكاذبة وخاصة في هذه المرحلة الحرجة".