الداخلية تعلن جمع بيانات خاصة عن مثيري الشغب وتحدد خياراً وحيداً لاستخدام القوة

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019، جمع بيانات تخص ’’العابثين ومثيري الشغب’’ بواسطة كاميرات المراقبة والمواطنين.

وكشف المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في تصريح صحفي، عن "صدور أوامر مشددة للقوات الأمنية بضرورة الحفاظ على الأموال العامة والخاصة وحماية المواطنين والممتلكات".

واكد العميد المحنا أن "القوات الأمنية منتشرة وماسكة للارض وتحاول بطرق سلمية التعامل وعدم استخدام القوة "، مضيفا ان "خيار استخدام القوة هو متأخر جداً حينما لا تنفع أي وسيلة اخرى تضطر القوات الأمنية لاستخدام تجهيزاتها الخاصة بقضايا فض الشغب"، لافتا إلى "اصدار أوامر قبض بحق المندسين ومثيري الشغب بعد عرض الوثائق والبيانات والصور".

وعن حدوث عمليات تخريب، قال المحنا ان "عمليات تخريب حدثت يوم أمس ونهار اليوم، اذ قام بعض المندسين بحرق عمارة الكويتي في شارع النهر، ومنعوا فرق الدفاع المدني من الوصول الى محل الحادث، وحصلت اعتداءات على مفارز الاطفاء، وتسببت باصابة عدد من المنتسبين".

واكد عدد من ممثلي غرفة تجارة بغداد، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، ان الاعمال التخريبية التي طالت الممتلكات الخاصة في جانب الرصافة تسببت بحرق المئات من المحال التجارية والمخازن وخسائر تقدر بالمليارات.

وقال ممثلو غرفة التجارة في مؤتمر صحفي، إنه "تم عقد اجتماع مع محافظ بغداد محمد العطا بشأن الاعمال التخريبية التي طالت الممتلكات الخاصة في جانب الرصافة".

وأضافوا أنه "تم تشكيل خلية لتنسيق المواقف من أجل حماية الاقتصاد العراقي والحد من حالات الحرق التي طالت بنايات في منطقتي الشورجة وشارع الرشيد".

وتحدث أعضاء اتحاد الغرفة عن "تأييدهم الكامل ودعمهم المستمر للتظاهرات السلمية، ورفضهم وجود مندسين يحاولون تشويه صورة التظاهرات عبر حرق المباني التجارية".

فيما أكد المستشار في الغرف التجارية محمد الموسوي أن " حجم الخسائر تقدر بالمليارات"، لافتاً إلى أنها "تعادل ميزانية دول".

وأوضح أن "البناية الواحدة تبلغ قيمة ما تخزنه مليون دولار"، مضيفا ان "عدد المحال التي تعرضت للحرق تجاوز 900 محل ومخزن وهي مصدر رزق لعدد كبير من العائلات".

ويوم امس، توعد مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مرتكبي 5 جرائم استغلوا التظاهرات لاثارة العنف والتخريب.

وقال الناطق باسم المكتب اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح صحفي ان " الحكومة ستتخذ جميع التدابير المسؤولية لايقاف جرائم القتل والاعتداء والحرق والسلب والنهب التي حدثت مؤخراً ومعاقبة مرتكبيها ".

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا أعلن، في امس الثلاثاء، إلقاء القبض على مجموعة من المخربين حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة بغداد، مؤكداً قرب إصدار أوامر قضائية بحقهم.

وقال المحنا في إن "الحكومة المركزية تشدد على ضرورة توفير الحماية والحفاظ على الممتلكات وأرواح المواطنين، ومنع المخربين الذين يحاولون الإعتداء على أموال المواطنين والبنايات الخاصة والعامة".

واضاف أن" وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تأمين التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات بالرغم من بعض المحاولات التي تقوم بها بعض المجموعات للاعتداء على قوات الشرطة وشن هجمات مسلحة فضلاً عن استخدام قناني المولوتوف والحصى والحجارة ".

وأوضح المحنا أن "قوات الشرطة جمعت بيانات خاصة بالمتجاوزين الذين خرقوا القانون وارتكبوا جرائم متنوعة"، مؤكداً "إصدار أوامر قبض قضائية بحق المخربينو سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة".