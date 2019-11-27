رئيس هيأة الاركان المشتركة الامريكية يؤكد للغانمي استمرار التعاون والشراكة مع العراق

أكد رئيس هيأة الاركان المشتركة الامريكية مارك ميلي، الاربعاء، خلال لقائه رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، على استمرار التعاون والشراكة مع العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "العانمي استقبل ميلي، والسفير الامريكي وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري".

وأشار رئيس الاركان، وفقا للبيان، الى أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة قوية ومتينة ولقاءتنا مستمرة مع القادة والمستشارين الموجودين في العراق للتباحث والتنسيق حول دعم العمليات القتالية لما تبقى من فلول داعش الارهابي، بالاضافة الى دعم المجال الأهم الا وهو التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية وفق خطة وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش (بعيدة المدى) من اجل أعادة بناء وتنظيم كافة قطعات الجيش العراقي وصنوفه بالتعاون مع قوات التحاف".

وأضاف، "نحن حريصون على تجهيز وتسليح الجيش العراقي بالاسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة".

من جانبه، عبر الجنرال ميلي عن "سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على استمرار التعاون والشراكة بين الجانبين"، مشيداً بـ "الدور البطولي للقوات المسلحة العراقية التي تصدت للارهاب واستطاعت دحره وطرده من العراق"، ومؤكداً في الوقت ذاته، على "التزام الولايات الراسخ والقوي والمتين لتطلعات المؤسسة العسكرية العرية لبناء منظومة متطورة".