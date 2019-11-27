عبطان يجدد التصريح بـ ’’استقلاليته’’: لا أنتمي لأي حزب أو تيار سياسي

جدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخدمية، ووزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين عبطان، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، تصريحه باستقلاليته وعدم انتمائه لأي حزب أو تيار سياسي معين.

وذكر عبطان في منشور عبر صفحته على الفيس بوك، أنه "ردّاً على استفسارات الأحبة من اصدقائي و ابنائي وإخوتي و اخواتي، أود أن اؤكد أني قد أعلنت استقلاليتي عن أي انتماء لحزبٍ او لتيارٍ سياسي، إلّا انتمائي لبلدي واعتزازي بعراقيتي".

وأضاف: "أدعوا الله أن يوفقني لتقديم الخدمة كجزء من رد الدين لبلدي الغالي، وقراري هذا نابع من ان الاستقلالية في العمل توفر مساحة أكبر لتقديم الخدمة، والمساهمة الفاعلة في التنمية والإعمار، وبناء دولة عصرية وحياة كريمة للشعب العراقي الصابر".

وتابع عبطان: "اعتزازي وتقديري لجميع القوى السياسية في العراق".

وكان عبد الحسين عبطان، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخدمية، ووزير الشباب والرياضة السابق، عضواً وقيادياً في تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم.