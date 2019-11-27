الحديثي: تشكيل قوات خاصة لتأمين التظاهرات وملاحقة المندسين

اعلن المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، الأربعاء، تهيئة الحكومة قوات خاصة للتعامل مع المتظاهرين والتظاهرات الشعبية التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وقال الحديثي في تصريح صحفي إن “الحكومة هيأت قوات خاصة يقتصر عملها على حفظ النظام ومنع عمليات الشغب وحرق الدوائر الحكومية والممتلكات الخاصة”، لافتا إلى إن “تلك القوات تم تأهيلها بمستوى عالي من الانضباط للحفاظ على سلمية التظاهرات”.

وأضاف أن “تسليح القوات الخاصة للتعامل مع المتظاهرين يتخلف عن القوات الأمنية الأخرى بشكل جذري”، مبينا أن “تلك القوات لن تستخدم الرصاص الحي ولن تدخل باشتباك مع المتظاهرين ومهامها تأمين التظاهرات وملاحقة المندسين والمخربين”.