محلل سياسي : : اميركا تساوم العراق لابعاده عن محور المقاومة وحل الحشد الشعبي

بين المحلل السياسي صباح العكيلي، الأربعاء، ان اميركا تساوم العراق بهدف ابعاده عن محور المقاومة والانضمام الى محورها في المنقطة او زيادة حدة التوتر في الداخل العراقي واحداث فوضى لاتنتهي.

وقال العكيلي في تصريح صحفي ان “الإدارة الأميركية أوصلت رسالتها بعدم الرضا عن حكومة عبد المهدي، كما ان هناك مساومة أميركية للعراق اما انتظار فوضى عارمة او يترك ايران ويكون حليفا لاميركا”.

وأضاف ان “اميركا تساوم العراق وتضغط باتجاه حل الحشد الشعبي، والابتعاد عن محور المقاومة، من اجل تطبيق وتنفيذ مخططها في المنطقة”.

وبين ان “نائب الرئيس الأميركي تجاهل زيارة بغداد واللقاء برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث اقتصرت زيارته على قاعدة عين الأسد في الانبار والذهاب الى كردستان، وهي إشارة عدم رضا اميركا عن الحكومة الحالية والدفع باتجاه الفوضى”.

وأوضح ان “اميركا وجهت رسالتها للعراق اما احداث فوضى ليس لها نهاية او يترك العراق محور المقاومة وايران ويقف الى جانب المشروع الأميركي، وهذا الامر مذكور في تقرير كروكر الذي يهدف الى سحب العراق نحو المشروع الأميركي”.