خلية الصقور تعلن اعتقال عصابة تسليب وخطف في ثلاث محافظات

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال عصابة خطف وتسليب في ثلاث محافظات.

وقالت الخلية في بيان إن "خلية الصقور، نفذت عملية نوعية في محافظة الديوانية، وذلك بكشف عصابة متخصصة في متاجرة المخدرات وتسليب العجلات والخطف".

واستدركت بالقول: "حيث تم القاء القبض على ثلاثة متهمين واعترفوا بقيامهم بعدة عمليات خطف وتسليب وبيع المواد المخدرة في محافظات النجف وبغداد والديوانية"،

مشيرة إلى أن "آخر العمليات التي قام بها المتهمون استئجار عجلة من محافظة النجف والتوجه بها الى محافظة الديوانية، بعد ذلك قام المتهمين بقتل سائق العجلة، ورمي جثته في منطقة نائية في الديوانية/ قضاء الحمزة".