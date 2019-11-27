وزير الداخلية يكشف تفاصيل عملية تحرير اللواء ياسر عبد الجبار

كشف وزير الداخلية ياسين الياسري، الاربعاء، تفاصيل عملية تحرير اللواء ياسر عبد الجبار.

وقال الياسري في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية انه "من خلال المتابعة الميدانية اليومية المستمرة والعمل المتواصل وتقاطع المعلومات، تمكنت قوة من مكافحة اجرام بغداد من تحرير المختطف اللواء ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في الوزارة وتأمين سلامته".

واضاف ان "ذلك جاء بعد مباغتة ومصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج العاصمة بغداد".

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أعلن، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، أن "الكاميرات سجلت يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده إلى جهة مجهولة".