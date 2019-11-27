موسكو تشدد على ضرورة احترام سيادة العراق

شدد نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين، على ضرورة احترام سيادة العراق خلال عمليات مكافحة الإرهاب في هذا البلد.

وقال كوزمين باجتماع في الأمم المتحدة، إن "الدور الرئيسي في هذه العملية، بطبيعة الحال، يتمثل في الشعب العراقي والحكومة، ونحن مهتمون بالقضاء على تهديد داعش الإرهابي والإرهاب بشكل عام"، مؤكدا أن "روسيا تؤيد تعزيز الاستقرار والأمن في العراق".

وأضاف كوزمين انه "في الوقت نفسه، ننطلق من ضرورة أن يحترم جميع من يقومون بمكافحة الإرهاب في العراق، سيادة هذه الدولة وأن ينسقوا أعمالهم مع سلطات العراق"، مشيرا إلى أن "روسيا ستواصل عمليا دعم جهود القيادة العراقية لمحاربة الإرهاب وضمان وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه".

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"الارهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.