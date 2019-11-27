الرئيس صالح يبحث مع الصحة النيابية تشريع قانون تقاعد الأطباء

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع وفد من لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تشريع قانون تقاعد الأطباء.

وقال مكتب صالح في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، وفداً يمثل لجنة الصحة والبيئة النيابية".

وبحسب البيان، فقد "جرى، خلال اللقاء، بحث تشريع قانون تقاعد الأطباء تقديراً للدور الإنساني الذي تنهض به هذه الشريحة في خدمة المجتمع".

بدورهم "قدم أعضاء اللجنة شرحاً وافياً عن مشروع القانون وفقراته"، وفق ما ذكره بيان رئاسة الجمهورية.