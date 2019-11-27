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وزير الداخلية: تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار


أعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، الأربعاء، "تحرير" مدير المعهد العالي اللواء "المختطف" ياسر عبد الجبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الياسري قوله إن "قوة برئاسة مدير مكافحة الإجرام تحرر اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية".

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أعلن، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، أن "الكاميرات سجلت يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده إلى جهة مجهولة".

وأعتبر عبد المهدي "هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون"، مضيفاً أن "على الجناة إطلاق سراحه فوراً وبدون قيد أو شرط، والأمر يتناول أيضا أية شخصية أخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز أو اعتقال أي شخص بدون أوامر قضائية أصولية ومن غير الجهات المخولة بأوامر إلقاء القبض وتنفيذه".

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