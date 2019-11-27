النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة العمل في الهيئة داخل عقاري نينوى

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تمكنها من ضبط منتحل صفة موظف بهيئة النزاهة في محافظة نينوى، مبينة أن المتهم تم ضبطه في دائرة التسجيل العقاري – الزهور.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمت بناءً على مذكرة قضائية، إلى أن "فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيئة الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري – الزهور في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، قام بضبط المتهم الذي يعمل موظفاً في دائرة صحة نينوى ويستخدم باجه التعريفي على أنه عائد للهيئة".

وأضافت الدائرة إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة وعرضه رفقة المتهم على الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قررت توقيف المتهم وفقاً لأحكام القرار (160لسنة 1983)".

الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة أعلنت خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين عن ضبط متهمين اثنين بانتحال صفة مسؤولٍ وموظف فيها، مبينة قيامهما بمراجعة عددٍ من الدوائر الحكوميَّة؛ لغرض التوسُّط وتهديد الموظفين.