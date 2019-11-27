النص الكامل لقانون تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 12

النص الكامل لقانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، الذي صوت عليه البرلمان اليوم.

وتضمن التعديل، كما تظهر نسخ من وثائق تعديل الفقرة ثالثاً من المادة (44) من القانون، ليحل محلها: "انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الاقضية والنواحي التابعة لها".

ويضيف التعديل، مادة لـلـقانون من 3 فقرات، تنص الأولى منها على أن "يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور".

كما تضمنت هذه المادة أيضاً أن "يقوم أعضاء مجلس النواب كل قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها، بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المذكورين (المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية)، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس النواب"،

أما الفقرة الثالثة من هذه المادة فتنص على أن "يقوم مجلس النواب باتخاذ القرارات اللازمة بناءً على توصيات اللجان الدائمة المختصة في المجلس بما فيها إعفاء المذكورين، بموافقة رئيس مجلس الوزراء وتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس عند تحقق عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي، التسبب في هدر المال العام، فقدان شرط أو أكثر من شروط تولي المنصب المنصوص عليها في القانون".