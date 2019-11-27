الأخبار

المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء : حكومات الخليج ’’الطائفية’’ تحاول حرف مسار احتجاجات العراق نحو الشغب والتخريب


قال المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء نصر الشمري، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019، إن الحكومات السابقة والحالية في العراق حتى الان لم تعمل بجدية لحل مشاكل الشعب ومحاربة الفساد وتوظيف ذوي الخبرة في المناصب وهذه الامور ادت الى امتعاض الناس.

واكد نصر الشمري في حوار صحفي، نشره مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء  على "مشروعية المطالب الشعبية"، محذرا من "ركوب موجة الاحتجاجات من قبل الاعداء المتربصين".

وتابع الشمري، أن "الحكومات الطائفية والديكتاتورية في الخليج التي لم ترتاح للتجربة الديمقراطية في العراق تحاول حرف مسار الاحتجاجات المشروعة نحو تأجيج اعمال الشغب والتخريب، ولكن هذه المؤامرة لن تتحقق بالتأکید".

ولفت المتحدث الرسمي باسم النجباء الى "الوحدة الوطنية في العراق والعلاقات الاخوية بين الشيعة والسنة"، مصرحا بـ "أننا في حركة النجباء كانت لدينا تجربة جيدة في التعاون مع المتطوعين من اهل السنة، حيث أن الكثير منهم التحقوا بالمقاومة وعملوا تحت قيادة حركة النجباء واستشهد عدد منهم وامتزجت دماؤهم بدماء شهدائنا".

وحول العلاقات بين العراق وروسيا والصين، وصف نصر الشمري في الحوار، تعزيز علاقات العراق مع روسيا والصين بـ "الخطوة الايجابية لاخراج البلد من هيمنة امريكا"، مؤكدا أن "المواجهة مع اسرائيل واجب ديني".

وبين أن "داعش صنعتها امريكا بالتعاون مع السعودية وبعض الدول العربية في حوض الخليج الفارسي مستندا بذلك الى تصريحات دونالد ترامب".

وصرح أن "الامريكان ليسوا جادین في محاربة صنيعتهم حيث يستخدمون فلول هذه العصابة الارهابية كأداة ضغط لمنع استتاب الاستقرار في العراق".

وبخصوص التدخل التركي، اعتبر الشمري، التدخل العسكري التركي في الشمال الشرقي لسوريا بـ "انه يخالف القانون الدولي وهو اعتداء على السيادة السورية"، مضيفا أن "الشعب السوري وحلفاءه قدموا دماء غالية للدفاع عن هذه السيادة، ولذلك نطالب تركيا بالخروج الفوري من الاراضي السورية".

واشار المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء ايضاً الى الجرائم التي ارتكبها الصهاينة ضد الامة الاسلامية، مصرحا بـ "أننا وفقا لواجبنا الديني ومبادئنا العقدية لا نرى سبيلا امامنا إلا مواجهة الكيان الصهيوني وسنشارك بالتأکید الى جانب باقي فصائل المقاومة وعلى رأسها حزب الله اللبنانية في اي حرب ضد الكيان الصهيوني".

وتابع الشمري، "لو حصلت حرب بين حزب الله وسوريا من جانب والكيان الصهيوني من جانب اخر، سنكون في الصف الامامي للمجاهدين الذين يواجهون الكيان الصهيوني من اجل استرجاع حقوق الشعوب العربية والاسلامية ونفتخر بذلك".

واعلن عن "وجود علاقات ولقاءات مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية ووصف فتح مكاتب هذه الفصائل في العراق بالامر الايجابي الذي يدعو للفخر".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
احرقوا مدنكم يا معفلين باموال ال سعود وال زايد
نداء من شيوخ عشائر الوسط والجنوب الى الامام المفدى السيد السيستاني بالتدخل لوقف الهرج والمرج في العراق
النص الكامل لقانون تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 12
نائب عن الفتح: أموال كبيرة دخلت العراق من الإمارات والكويت لدعم ’’المندسين’’ في التظاهرات
المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء : حكومات الخليج ’’الطائفية’’ تحاول حرف مسار احتجاجات العراق نحو الشغب والتخريب
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لتوفير خبراء دوليين بالانتخابات لمساعدة العراق
استقدام 23 عضوا من مجلس نينوى.. على خلفية جلسة انتخاب نجم الجبوري محافظا
حزب بارزاني يكشف ينفي وجود ضغوط امريكية على الكرد لوقف دعم عبد المهدي
مكتب القائد العام للقوات المسلحة يتوعد مرتكبي 5 انواع من الجرائم استغلوا التظاهرات لاثارة العنف والتخريب
قائد عمليات بغداد يطالب المواطنين بعدم اطلاق العيارات النارية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك