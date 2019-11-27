المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء : حكومات الخليج ’’الطائفية’’ تحاول حرف مسار احتجاجات العراق نحو الشغب والتخريب

قال المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء نصر الشمري، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019، إن الحكومات السابقة والحالية في العراق حتى الان لم تعمل بجدية لحل مشاكل الشعب ومحاربة الفساد وتوظيف ذوي الخبرة في المناصب وهذه الامور ادت الى امتعاض الناس.

واكد نصر الشمري في حوار صحفي، نشره مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء على "مشروعية المطالب الشعبية"، محذرا من "ركوب موجة الاحتجاجات من قبل الاعداء المتربصين".

وتابع الشمري، أن "الحكومات الطائفية والديكتاتورية في الخليج التي لم ترتاح للتجربة الديمقراطية في العراق تحاول حرف مسار الاحتجاجات المشروعة نحو تأجيج اعمال الشغب والتخريب، ولكن هذه المؤامرة لن تتحقق بالتأکید".

ولفت المتحدث الرسمي باسم النجباء الى "الوحدة الوطنية في العراق والعلاقات الاخوية بين الشيعة والسنة"، مصرحا بـ "أننا في حركة النجباء كانت لدينا تجربة جيدة في التعاون مع المتطوعين من اهل السنة، حيث أن الكثير منهم التحقوا بالمقاومة وعملوا تحت قيادة حركة النجباء واستشهد عدد منهم وامتزجت دماؤهم بدماء شهدائنا".

وحول العلاقات بين العراق وروسيا والصين، وصف نصر الشمري في الحوار، تعزيز علاقات العراق مع روسيا والصين بـ "الخطوة الايجابية لاخراج البلد من هيمنة امريكا"، مؤكدا أن "المواجهة مع اسرائيل واجب ديني".

وبين أن "داعش صنعتها امريكا بالتعاون مع السعودية وبعض الدول العربية في حوض الخليج الفارسي مستندا بذلك الى تصريحات دونالد ترامب".

وصرح أن "الامريكان ليسوا جادین في محاربة صنيعتهم حيث يستخدمون فلول هذه العصابة الارهابية كأداة ضغط لمنع استتاب الاستقرار في العراق".

وبخصوص التدخل التركي، اعتبر الشمري، التدخل العسكري التركي في الشمال الشرقي لسوريا بـ "انه يخالف القانون الدولي وهو اعتداء على السيادة السورية"، مضيفا أن "الشعب السوري وحلفاءه قدموا دماء غالية للدفاع عن هذه السيادة، ولذلك نطالب تركيا بالخروج الفوري من الاراضي السورية".

واشار المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء ايضاً الى الجرائم التي ارتكبها الصهاينة ضد الامة الاسلامية، مصرحا بـ "أننا وفقا لواجبنا الديني ومبادئنا العقدية لا نرى سبيلا امامنا إلا مواجهة الكيان الصهيوني وسنشارك بالتأکید الى جانب باقي فصائل المقاومة وعلى رأسها حزب الله اللبنانية في اي حرب ضد الكيان الصهيوني".

وتابع الشمري، "لو حصلت حرب بين حزب الله وسوريا من جانب والكيان الصهيوني من جانب اخر، سنكون في الصف الامامي للمجاهدين الذين يواجهون الكيان الصهيوني من اجل استرجاع حقوق الشعوب العربية والاسلامية ونفتخر بذلك".

واعلن عن "وجود علاقات ولقاءات مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية ووصف فتح مكاتب هذه الفصائل في العراق بالامر الايجابي الذي يدعو للفخر".