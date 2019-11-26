الأمم المتحدة تبدي استعدادها لتوفير خبراء دوليين بالانتخابات لمساعدة العراق

أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، استعداد المنظمة الدولية لتوفير خبراء لمساعدة العراق بالانتخابات.

وأعربت بلاسخارت وفريقها الاستشاري خلال لقائها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن "استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة وتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخاب وعمل المفوضية لتمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف وأكثر مقبولية".

من جهته قال الحلبوسي، إن "مجلس النواب سيعمل على تشريع قانوني الانتخابات الجديد والمفوضية العليا المستقلة لإعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع أبناء الشعب".