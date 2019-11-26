حزب بارزاني يكشف ينفي وجود ضغوط امريكية على الكرد لوقف دعم عبد المهدي

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019، وجود ضغوط أميركية تمت خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الى اربيل لتغيير الموقف الكردي إزاء ما يجري في بغداد ودعم حكومة عادل عبد المهدي.

وقال سلام في حديث صحفي، إن "الحديث عن ضغوط أميركية لتغيير قناعات الكرد مجرد أحاديث إعلامية وتأويلات لا صحة لها أبدا ولم يتطرق نائب الرئيس الامريكي في حواراته مع قادة كردستان لهذه المواضيع".

وأضاف أن "الموقف الكردي ما يزال ثابتا وهو استمرار دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته للخروج من الأزمة الحالية وهذا الدعم سيبقى مستمرا لاعتقادنا أنه القرار المناسب ونحن نحترم العلاقات مع الأميركيين والإيرانيين لكن لا أحد يتدخل أو يؤثر على قناعتنا".