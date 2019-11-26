مصدر مطلع: إطلاق سراح محافظي صلاح الدين وبابل السابقين بكفالة

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بإطلاق سراح محافظي صلاح الدين وبابل السابقين بكفالة لحين إجراء المحاكمة.

وقال المصدر، إنه تم "إطلاق سراح محافظي صلاح الدين وبابل السابقين بكفالة لحين إجراء المحاكمة".

وأعلنت هيئة النزاهة، أمس الأول الأحد، صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق على خلفية قضية حققت فيها وأحالتها إلى القضاء

وكشفت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، عن رفض شمول محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام، مشيرةً إلى صدور أمر قبض بحقه.