المحكمة الاتحادية تبت بمصير مجالس المحافظات منتصف الشهر المقبل

اكد مجلس محافظة بغداد, الثلاثاء , ان جلسة النطق بحكم الطعون التي قدمتها جميع مجالس المحافظات ستتم في الخامس عشر من الشهر المقبل, مؤكدا ان قرار حل المجالس لايستند إلى أي فقرة قانونية او دستورية.

وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح صحفي ان “المحكمة الاتحادية حددت الخامس عشر من الشهر المقبل عقد جلسة النطق بالطعون المقدمة من قبل كافة مجالس المحافظات بشان حلها ” .

وأضاف المطلبي، ان “القرار الذي اتخذه مجلس النواب لايستند على أي مادة دستورية او قانونية ” , متوقعا ان ” قرار المحكمة سيكون لصالح المجالس الطاعنة بالقرار ” .

وكان مجلس النواب صوت الشهر الماضي على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية، كذلك صوت على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية