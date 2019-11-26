وزير التخطيط يبحث مع السفير الفرنسي مشروع القطار المعلق

بحث وزير التخطيط نوري الدليمي، مع السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير، اليوم الثلاثاء، مشروع القطار المعلق إلى جانب التحويل المالي بين المركز والمحافظات.

وقال مكتب الدليمي في بيان إن الأخير "استقبل برونو اوبير، السفير الفرنسي لدى العراق والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".

ولفت الدليمي وفق البيان، إلى "الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الفرنسية المتخصصة ان تساهم بها في عموم العراق، ولاسيما في المناطق المحررة التي شهدت دماراً في اغلب بناها التحتية وفي مقدمتها مدينة الموصل".

وبحسب البيان، فقد ناقش الطرفان، "ملف حوكمة الأنشطة المالية وتقديم سبل الدعم الممكنة في مختلف المشاريع وفي مقدمتها برمجة الاستثمار في القطاع العام، وإدارة الديون، والتحويل المالي بين المركز والمحافظات، والسيطرة على الضرائب بما يعزز الإيرادات، ومشروع القطار المعلق".